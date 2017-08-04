В правила по платежкам опять внесли изменения

ФНС России обновила правила, по которым с 1 декабря надо уточнять платежные поручения (приказ от 25.07.2017 № ММВ-7-22/579@).
Если компания обнаружит ошибку в платежке, которая не привела к неуплате налога или взноса, в инспекцию следует подать заявление об уточнении основания, типа платежа, налогового периода, статуса плательщика и т.д.
Если ошибку в платежке найдут налоговики, то пришлют информационное сообщение о необходимости уточнить реквизиты. Компания должна будет подать заявление об уточнение. Решение об уточнении налоговики обязаны принять в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления.
Вместе с тем по платежкам на уплату взносов есть особенности. В новых правилах прописано, что нельзя уточнить платеж, если пенсионные взносы уже зачислили на лицевой счет работника. Поэтому налоговики сделают запрос в ПФР. Фонд ответит в течение пяти рабочих дней, а после этого инспекторы примут свое решение. Для взносов в ФСС таких ограничений нет.
Напомним, такие правила уточнения платежек действовали и раньше, но теперь налоговики расписали их более подробно.
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