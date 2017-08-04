Командировки сотрудников подорожают

Авиаперевозчики получили право взимать плату за провоз багажа с пассажиров, которые приобрели невозвратные билеты. Для возвратных тарифов бесплатный багаж сохраняется. Но компании сами решают, какой вес можно провозить бесплатно. Такие поправки в Воздушный кодекс РФ действуют с 29 сентября 2017 года (Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 228-ФЗ).

Чиновники решили уточнить стоимость провоза багажа и привязать ее к условию о возврате провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки. Таких условия всего два – пассажиру либо возвращают деньги, либо нет.

Если вы покупаете своему командированному сотруднику билеты с возвратным тарифом, то работник, как и прежде, сможет провести с собой багаж бесплатно. Однако количество его мест и вес авиакомпания теперь будет устанавливать самостоятельно. Но с учетом ограничения по новому закону – бесплатно можно провозить не менее 10 кг. на одного человека. Если сумка у работника окажется тяжелее установленной нормы, перевес придется оплачивать отдельно. До нововведений обычно разрешали брать бесплатно 20 кг. (п. 10 Порядка, утв. Роскомцен № 01-55/306-15, Минтрансом России № 1-ц от 19 февраля 1993 г.)

Компании часто покупают для командировок билеты с невозвратным тарифом. Как правило, они стоят дешевле. Но с 29 сентября все изменится. С этой даты тариф может не предусматривать норму бесплатного провоза багажа. Это значит, авиакомпания получает право отменить бесплатный багаж по таким билетам.

Об условиях провоза багажа авиакомпания обязана информировать пассажиров до покупки билетов. Так что компания сможет выбрать, какой тариф выгоднее выбрать.

Изменения затрагивают и ручную кладь, которую пассажиры берут с собой в салон самолета. В законе сохраняется льгота по бесплатному провозу ручной клади. Но вес будет устанавливать перевозчик самостоятельно с учетом федеральных авиационных правил.

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