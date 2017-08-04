Список вещей, которые пассажир может брать в салон самолета бесплатно помимо ручной клади, решили сократить. А вес сумки снизили до 5 кг. Минтранс подготовил проект с поправками в Федеральные авиационные правила.

В проекте появилось два главных изменения. Во-первых, меняется вес ручной клади. Он должен быть минимум 5 кг. на одного человека. Во-вторых, сокращается список вещей, которые можно бесплатно пронести в салон самолета дополнительно к ручному багажу.

Согласно новому проекту, командированный сотрудник сможет провезти в салоне самолета без взвешивания только 5 вещей:

дамскую сумочку или портфель; детское питание для ребенка во время полета; костюм в портпледе; детскую люльку при перевозке ребенка; костыли и складное кресло-коляску. Но с условием, что их можно безопасно разместить над сидением или под ним.

Из списка пропали (п. 135 Правил, утв. приказом Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82):

телефоны;

фотоаппараты;

портативные компьютеры;

папка для бумаг;

зонтик;

трость;

верхняя одежда;

печатные издания для чтения в полете.

Если проект примут, то такие предметы работнику придется размещать в ручной клади и учитывать при взвешивании, чтобы не доплачивать за перевес.

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