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3424 августа

Минтранс поменяет правила провоза ручной клади

Список вещей, которые пассажир может брать в салон самолета бесплатно помимо ручной клади, решили сократить. А вес сумки снизили до 5 кг. Минтранс подготовил проект с поправками в Федеральные авиационные правила.

В проекте появилось два главных изменения. Во-первых, меняется вес ручной клади. Он должен быть минимум 5 кг. на одного человека.  Во-вторых, сокращается список вещей, которые можно бесплатно пронести в салон самолета дополнительно к ручному багажу.

Согласно новому проекту, командированный сотрудник сможет провезти в салоне самолета без взвешивания только 5 вещей:

  1. дамскую сумочку или портфель;
  2. детское питание для ребенка во время полета;
  3. костюм в портпледе;
  4. детскую люльку при перевозке ребенка;
  5. костыли и складное кресло-коляску. Но с условием, что их можно безопасно разместить над сидением или под ним.

Из списка пропали (п. 135 Правил, утв. приказом Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82):

  • телефоны;
  • фотоаппараты;
  • портативные компьютеры;
  • папка для бумаг;
  • зонтик;
  • трость;
  • верхняя одежда;
  • печатные издания для чтения в полете.

Если проект примут, то такие предметы работнику придется размещать в ручной клади и учитывать при взвешивании, чтобы не доплачивать за перевес.

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