Список вещей, которые пассажир может брать в салон самолета бесплатно помимо ручной клади, решили сократить. А вес сумки снизили до 5 кг. Минтранс подготовил проект с поправками в Федеральные авиационные правила.
В проекте появилось два главных изменения. Во-первых, меняется вес ручной клади. Он должен быть минимум 5 кг. на одного человека. Во-вторых, сокращается список вещей, которые можно бесплатно пронести в салон самолета дополнительно к ручному багажу.
Согласно новому проекту, командированный сотрудник сможет провезти в салоне самолета без взвешивания только 5 вещей:
- дамскую сумочку или портфель;
- детское питание для ребенка во время полета;
- костюм в портпледе;
- детскую люльку при перевозке ребенка;
- костыли и складное кресло-коляску. Но с условием, что их можно безопасно разместить над сидением или под ним.
Из списка пропали (п. 135 Правил, утв. приказом Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82):
- телефоны;
- фотоаппараты;
- портативные компьютеры;
- папка для бумаг;
- зонтик;
- трость;
- верхняя одежда;
- печатные издания для чтения в полете.
Если проект примут, то такие предметы работнику придется размещать в ручной клади и учитывать при взвешивании, чтобы не доплачивать за перевес.
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