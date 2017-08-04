Московским компаниям нужно поменять отделение ФСС

С 1 августа компаниям, которые прикреплены к филиалу № 28 Московского регионального отделения ФСС, необходимо обращаться по всем вопросам в филиал № 3. Такая информация размещена на сайте столичного ФСС.

Филиал № 3 расположен по адресу: 115088, г. Москва, 2-я улица Машиностроения, д. 11. Добраться до здания филиала можно от метро «Дубровка».

Телефон для справок: (499) 794-83-03 или 7(499) 794-83-02