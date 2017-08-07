Убедитесь, что отчитались по взносам за полугодие без ошибок

Уверены, что с вашим полугодовым расчетом по взносам все в порядке? Проверьте выплаты, которые были у компании во 2 квартале. Особое внимание уделите премиям и пособиям — для них Минфин и ФНС сформулировали новые правила.

Взносы с премий. Для взносов датой дохода в виде премии будет день, когда ее начислили в бухучете (письмо Минфина России от 20.06.2017 № 03-15-06/38515). Эта дата важна, если взносы начисляете на стыке кварталов. К примеру, премию за 2 квартал начислили 30 июня, а выплатили 5 июля.

Учитывая новые разъяснения чиновников, получается, что начислить и заплатить взносы нужно во 2 квартале. Если рассчитаете и перечислите их в 3 квартале, когда выдали премию, налоговики решат, что вы занижаете взносы.

Пособия в расчете по взносам. Расходы, которые компании возместил ФСС, необходимо отразить в расчете страховых взносов. Причем в том месяце, когда фонд перечислил деньги. Об этом предупредила ФНС в письме от 03.07.2017 № БС-4-11/12778.

Налоговиков интересуют только расходы, которые компания возместила за отчетные периоды начиная с 1 квартала 2017 года. Более ранние возмещения в расчете не показывайте.

К примеру, в июне 2017 года ФСС возместил компании пособия, которые компания платила в 1 квартале — 12 000 руб. Эту сумму бухгалтер должен отразить по строке 080 приложения 2 к разделу 1 расчета по взносам за полугодие.