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9527 августа

Порядок уплаты НДС поменяется

Платить НДС в бюджет будут сами покупатели как налоговые агенты. Такие поправки в Налоговый кодекс планирует внести ФНС России (информационное сообщение от 08.06.2017).

Если покупатель будет налоговым агентом, то к вычету он сможет принять тот налог, который сам рассчитал и заплатил в бюджет. Но пока это лишь эксперимент, который налоговики планируют начать с кожевенных заводов.

По мнению ФНС, такие поправки необходимы. Так как сейчас добросовестный покупатель, который заплатил цену с НДС, не может быть уверен, что контрагент перечислит налог в бюджет.  

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