Четыре ошибки в ваших платежках

В последнее время компании все чаще некорректно заполняют платежки. Налоговики назвали четыре частые ошибки. Убедитесь, что их нет в ваших платежках.

Ошибки мы привели в статье электронного журнала "О кодах в разных полях платежек, где часто бывают ошибки". Чтобы прочитать статью, оформите бесплатный доступ на три дня.

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