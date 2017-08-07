Минтруд упросил кадровый учет

Микропредприятия могут убрать из типовых трудовых договоров лишние условия, которые не затрагивают права работника (письмо Минтруда от 30.06.2017 № 14-1/В-591).

С 2017 года микропредприятия вправе отказаться от локальных кадровых документов. Например, можно отдельно не составлять правила внутреннего распорядка, положения об оплате труда и о премировании. Все условия работы такие компании вправе прописать в типовом рудовом договоре.

Типовую форму трудового договора утвердило Правительство РФ постановлением от 27.08.2016 № 858. В приложениях к типовому договору написано, какие пункты не применяются к отдельным категориям работников. Но из формы типового контракта неясно, можно ли ее сократить.

Минтруд разъяснил, что пункты, которые не нужны компании в связи с характером работы, можно убрать из типовой формы. Например, компания вправе удалить раздел об обязанности оформить трудовую книжку, если она у физлица уже есть.

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