Сроки сдачи отчетности в 3 квартале меняются

Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года меняются, так как некоторые даты выпадают на выходные. По правилам Налогового кодекса РФ в таком случае бухгалтер вправе отправить отчеты в следующий ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Если же компания опоздает с декларацией, то налоговики вправе выписать штраф минимум 1000 руб. Также инспектор поступит, если не получит и расчет по взносам (ст. 119 НК РФ).

Чтобы ничего не пропустить и не попасть на штрафы, проверьте сроки сдачи отчетности за 3 квартал по таблице.