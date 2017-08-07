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3597 августа

Станет проще платить налоги

Все личные имущественные налоги можно будет перечислить одним платежом. Чиновники назвали его специальным авансовым взносом. Такие поправки в Налоговый кодекс разработали Минфин и ФНС.

В одну платежку физлица смогут включить налог на имущество, транспортный и земельный налоги, даже если объекты находятся в разных регионах. Налоговики будут сами распределять налоги по разным налогам и регионам.

Людям станет проще перечислять свои налоги, и ошибок в платежках станет меньше. А значит, деньги будут вовремя падать на нужные КБК, а не висеть в невыясненных поступлениях.

Планируется, что изменения вступят в силу во втором полугодии 2018 года.

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