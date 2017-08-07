Когда заполняете реквизиты платежных поручений, старайтесь не допускать ошибки. Некоторые ошибки в платежном поручении можно исправить. Тогда перечислять платеж заново не придется. Но есть такие ошибки, которые уточнить не получится.

Система Главбух собрала для вас случаи, когда и как можно исправить недочеты в платежном документе, и когда нельзя.

Когда можно уточнить платеж

Если ошибка не повлияла на зачисление платежа в бюджет, можете уточнить:

основание платежа. Например, заменить значение «ТП» в поле 106 платежного поручения значением «АП»;

принадлежность платежа - исправить ошибочные КБК или ОКТМО;

налоговый период – поле 107 платежного поручения;

статус плательщика. Например, заменить значение 01 (налогоплательщик) в поле 101 платежного поручения значением 02 (налоговый агент);

ИНН, КПП плательщика и получателя.

Перечень ошибок, которые можно исправить, назван в пункте 7 статьи 45 НК РФ и уточнен в приказе ФНС России от 29 декабря 2016 № ММВ-7-1/731.

Чтобы уточнить реквизиты платежа, подайте в налоговую инспекцию заявление в произвольной форме и документы о перечислении платежа в бюджет. На этом основании инспекторы примут решение. Если оно будет положительным, то уточненный налог признают уплаченным и пени аннулируют. Если нет, то придется перечислить налог повторно по верным реквизитам, а предыдущие ошибочные суммы вернуть или зачесть.

Для принятия решения инспекторы могут потребовать сверки расчетов с бюджетом. Вы вправе ее заказать.

Читайте, когда уточнить платеж нельзя и нужно платить еще раз >>

Чтобы посмотреть все материалы Системы Главбух, попробуйте бесплатный доступ на три дня

Смотрите еще по теме:

Как уточнять платеж по взносам в ФСС «на травматизм»

Ошибки в платежных поручениях: чем опасны и как исправить

Как организации перечислять налоги и страховые взносы в бюджет

Как заполнить платежное поручение по налогам и страховым взносам

Как провести сверку расчетов с налоговой инспекцией