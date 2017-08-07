Когда заполняете реквизиты платежных поручений, старайтесь не допускать ошибки. Некоторые ошибки в платежном поручении можно исправить. Тогда перечислять платеж заново не придется. Но есть такие ошибки, которые уточнить не получится.
Система Главбух собрала для вас случаи, когда и как можно исправить недочеты в платежном документе, и когда нельзя.
Когда можно уточнить платеж
Если ошибка не повлияла на зачисление платежа в бюджет, можете уточнить:
- основание платежа. Например, заменить значение «ТП» в поле 106 платежного поручения значением «АП»;
- принадлежность платежа - исправить ошибочные КБК или ОКТМО;
- налоговый период – поле 107 платежного поручения;
- статус плательщика. Например, заменить значение 01 (налогоплательщик) в поле 101 платежного поручения значением 02 (налоговый агент);
- ИНН, КПП плательщика и получателя.
Перечень ошибок, которые можно исправить, назван в пункте 7 статьи 45 НК РФ и уточнен в приказе ФНС России от 29 декабря 2016 № ММВ-7-1/731.
Чтобы уточнить реквизиты платежа, подайте в налоговую инспекцию заявление в произвольной форме и документы о перечислении платежа в бюджет. На этом основании инспекторы примут решение. Если оно будет положительным, то уточненный налог признают уплаченным и пени аннулируют. Если нет, то придется перечислить налог повторно по верным реквизитам, а предыдущие ошибочные суммы вернуть или зачесть.
Для принятия решения инспекторы могут потребовать сверки расчетов с бюджетом. Вы вправе ее заказать.
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