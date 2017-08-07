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5407 августа

Оснований для отказа в приеме отчетности стало больше

Налоговики вправе не принимать декларации у компаний, которые сочтет недобросовестными. Такое информационное сообщение размещено на сайте УФНС по Хабаровскому краю.

Отказать в приеме отчетности налоговики могут компаниям, которые:

  • не приходят в инспекцию для дачи пояснений;
  • не ведут никакой финансово-хозяйственной деятельности (нет материальных и трудовых ресурсов, движения по счетам носят транзитный характер и т.д.);
  • представляют декларации по НДС, удельный вес налоговых вычетов в которых составляет 99%;
  • передают электронную цифровую подпись другим лицам;
  • не направили в ЕГРЮЛ достоверные сведения о юридическом адресе.

В Управлении пояснили, что подписывая декларацию, компания подтверждает достоверность и полноту указанных в ней сведений. Однако часто эти сведения не соответствуют действительности. Поэтому отказ налоговиков в приеме отчетности в подобных ситуациях обоснован и не нарушает прав заявителей.

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