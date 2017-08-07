Незавершенное производство в бухгалтерском и налоговом учете – это продукция или работы, которые не были закончены. В налоговом учете это только прямые расходы. В бухучете и прямые, и косвенные.
В бухгалтерском учете незавершенное производство отражают на счете 20 «Основное производство». По мере того, как продукция изготавливается, стоимость незавершенного производства списывают в дебет счетов 43, 40 или 90. Какая сумма незавершенки будет учтена в финансовом результате, зависит от метода, которым компания оценивает НПЗ.
Подробности – в статье «Незавершенное производство в бухгалтерском учете».
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