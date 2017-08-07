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1357 августа

Росприроднадзор разработал правила для зачета и возврата переплаты за загрязнение среды

Росприроднадзор разработал проект с правилами для зачета и возврата платы за негативное воздействие на окружающую среду. В проекте есть и формы для заявлений.

По новым правилам компания сможет попросить возврат или зачет в двух случаях:

  1. перечислили денег больше, чем надо;
  2. по ошибке внесли плату, хотя не должны были.

Если же организация хочет сделать зачет, то деньги можно будет учесть только в счет платы будущего отчетного периода. Отправить переплату нельзя:

  • в счет авансовых платежи за негативное воздействие на окружающую среду;
  • в счет уплаты пеней.

Также чиновники предусмотрели еще одно ограничение для зачета – переносить переплату компания вправе на срок не более одного отчетного периода.

Чтобы провести зачет или возврат, надо подать в территориальный орган Росприроднадзора соответствующее заявление. Но сдать их можно в течение трех лет со дня уплаты излишней суммы платы.

У компании есть два варианта, в котором можно подготовить заявления на зачет или возврат. Во-первых, в электронном виде. Тогда их надо заверить простой электронной подписью. Во-вторых, на бумаге. По проекту так можно поступать, если у бухгалтера нет возможности отправить документ в электронке. Бумажное заявление вы будете вправе принести в территориальный орган лично, через представителя или воспользоваться почтой.

Пока проект не приняли, организации могут использовать рекомендованные формы из письма Росприроднадзора от 27 марта 2017 г. № АА-06-02-36/6198.

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