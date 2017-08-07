Расчет компенсации за неиспользованный отпуск в 2017 году

Для расчета компенсации за неиспользованный отпуск в 2017 году, посмотрите, сколько отпусков заработал человек, и какой у него средний заработок.
Формула для расчета компенсации за неиспользованный отпуск в 2017 году зависит от того, все ли дни расчетного периода человек отработал.
Если за 12 предыдущих месяцев не было отпусков, больничных командировок и других периодов, когда сотрудник не работал, компенсацию за отпуск считают так:
|Компенсация за неиспользованный отпуск
|=
|Количество дней отпуска, за которые положена компенсация
|×
|Годовой заработок
|:
|12 мес.
|:
|29,3 дн.
Если в расчетном периоде есть неотработанные дни, перед расчетом компенсации определяют, сколько календарных дней приходится на отработанное время. Подробности – в статье «Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении в 2017 году»
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