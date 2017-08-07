Расчет компенсации за неиспользованный отпуск в 2017 году

Для расчета компенсации за неиспользованный отпуск в 2017 году, посмотрите, сколько отпусков заработал человек, и какой у него средний заработок.

Формула для расчета компенсации за неиспользованный отпуск в 2017 году зависит от того, все ли дни расчетного периода человек отработал.

Если за 12 предыдущих месяцев не было отпусков, больничных командировок и других периодов, когда сотрудник не работал, компенсацию за отпуск считают так:



Компенсация за неиспользованный отпуск = Количество дней отпуска, за которые положена компенсация × Годовой заработок : 12 мес. : 29,3 дн.

Если в расчетном периоде есть неотработанные дни, перед расчетом компенсации определяют, сколько календарных дней приходится на отработанное время. Подробности – в статье «Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении в 2017 году»