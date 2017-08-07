«Главбух» назовет первичку, от которой можно отказаться

Редакция журнала «Главбух» готовит спецвыпуск о первичке. Главная статья в нем – о лишней первичке.

Мы насчитали семь документов, которые компании могут не оформлять. Но знаем, что некоторые продолжают это делать, и хотим выяснить, почему. Поэтому приглашаем всех поучаствовать в новом опросе.

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Спецвыпуск о первичке выйдет в «Главбухе» № 16, 2017.