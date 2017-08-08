С 6 августа 2017 года в ПБУ 1/2008 «Учетная политика» начали действовать четыре изменения (приказ Минфина России от 28 апреля 2017 № 69н). Смотрите в Системе Главбух обзор этих изменений.

Менять ли из-за поправок в ПБУ 1/2008 положения учетной политики на 2017 год, вы вправе решить сами.

Изменения в учетную политику можно вносить в случаях, когда:

изменяются нормативно-правовые акты, регулирующие порядок ведения бухучета, федеральные и отраслевые стандарты;

организация разрабатывает и внедряет новые способы ведения бухучета, снижающие трудоемкость и повышающие достоверность данных и качество информации (например, переходит на компьютерную обработку бухгалтерской информации);

существенно меняются условия деятельности организации (реорганизация, смена собственников, перепрофилирование).



Если вы решите прописать новые положения ПБУ в учетной политике текущего года, то они вступают в силу в том же порядке, что и нормативный акт, который их вносит (п. 14 ПБУ 1/2008). То есть новые положения учетной политики также будут действовать с 6 августа.

Смотрите, как вносить изменения в учетную политику >>

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