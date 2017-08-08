Три новости для бухгалтера

У нас для вас три важные бухгалтерские новости: одна - усложняет работу, две другие - упрощают.
Первая новость не обрадует Вас. Компании обязали инструктировать новичков по гражданской обороне. Тех, кто не выполняет новую обязанность, оштрафуют на сумму до 200 000 руб. Подробности здесь >>>
Другие новости – хорошие:
1. Налоговики будут требовать у компаний на проверках меньше документов. Подробности здесь >>>
2. Можно без риска экономить на взносах по пяти выплатам, которые раньше приводили к спору с проверяющими. Подробности тут >>>
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