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11738 августа

Три новости для бухгалтера

У нас для вас три важные бухгалтерские новости: одна - усложняет работу, две другие - упрощают.

Первая новость не обрадует Вас. Компании обязали инструктировать новичков по гражданской обороне. Тех, кто не выполняет новую обязанность, оштрафуют на сумму до 200 000 руб. Подробности здесь >>>

Другие новости – хорошие:

1. Налоговики будут требовать у компаний на проверках меньше документов. Подробности здесь >>>

2. Можно без риска экономить на взносах по пяти выплатам, которые раньше приводили к спору с проверяющими. Подробности тут >>>

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