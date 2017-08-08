Сколько дней отпуска можно заменить деньгами

Предельное количество дней отпуска, которое можно заменить компенсацией, законодательно не установлено. Однако весь отпуск работника заменить денежной компенсацией тоже нельзя.
Положения части 1 статьи 126 ТК РФ разрешают выплатить компенсацию только за ту часть отпуска, которая превышает 28 календарных дней.
Следовательно, сотрудники могут рассчитывать на замену, только если им предоставляется удлиненный основной или дополнительный отпуск. Подробности в статье «Выплата компенсации за неиспользованный отпуск без увольнения».
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