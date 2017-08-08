Как посчитать компенсацию за отпуск, зависит от того, как долго человек работает в компании. За период меньше 15 дней отпуск не положен. За 15-31 день предоставляют отпуск, как за месяц, а за 10,5-12 месяцев, как за целый год.
Полный отпуск при стаже 5,5 месяцев положен сотрудникам, которые уходят из компании:
- в связи призывом в армию;
- из-за непригодности к работе;
- ликвидации компании, сокращения штата;
- для обучения по направлению работодателя в вузах, техникумах и на подготовительных отделениях вузов.
Подробности – в статье «Как рассчитать количество дней отпуска при увольнении».
Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск после отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком, читайте в статье «Сотрудница увольняется после декрета».
Дорогой коллега, в августе «Главбух» стоит дешевле!
Успейте оформить подписку на журнал «Главбух» выгодно, осенью цены вырастут!Распечатать счет
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону