Как посчитать компенсацию за отпуск, зависит от того, как долго человек работает в компании. За период меньше 15 дней отпуск не положен. За 15-31 день предоставляют отпуск, как за месяц, а за 10,5-12 месяцев, как за целый год.

Полный отпуск при стаже 5,5 месяцев положен сотрудникам, которые уходят из компании:

в связи призывом в армию;

из-за непригодности к работе;

ликвидации компании, сокращения штата;

для обучения по направлению работодателя в вузах, техникумах и на подготовительных отделениях вузов.

Подробности – в статье «Как рассчитать количество дней отпуска при увольнении».

Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск после отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком, читайте в статье «Сотрудница увольняется после декрета».