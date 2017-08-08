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3068 августа

Как посчитать компенсацию за отпуск, если сотрудник отработал меньше года

Как посчитать компенсацию за отпуск, зависит от того, как долго человек работает в компании. За период меньше 15 дней отпуск не положен. За 15-31 день предоставляют отпуск, как за месяц, а за 10,5-12 месяцев, как за целый год.

Полный отпуск при стаже 5,5 месяцев положен сотрудникам, которые уходят из компании:

  • в связи призывом в армию;
  • из-за непригодности к работе;
  • ликвидации компании, сокращения штата;
  • для обучения по направлению работодателя в вузах, техникумах и на подготовительных отделениях вузов.

Подробности – в статье «Как рассчитать количество дней отпуска при увольнении».

Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск после отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком, читайте в статье «Сотрудница увольняется после декрета».

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