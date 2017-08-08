Когда платить взносы с суточных

С 2017 года суточные не облагаются взносами по правилам НДФЛ в пределах лимитов: 700 руб. в поездках по России и 2500 руб. для зарубежных командировок . Но компания по-прежнему вправе установить собственные нормативы по суточным.
Если суточные, которые выдаете работникам, превышают 700 и 2500 руб. в день, на сверхлимитные суммы начислите пенсионные, медицинские и социальные взносы на случай болезни и материнства. А вот взносы на травматизм начислять не нужно — от них освобождена вся сумма суточных из локального акта компании.
Взносы со сверхлимитных суточных начисляйте в момент, когда утвердили авансовый отчет сотрудника. Ведь до этого невозможно определить точную сумму, которую потратит сотрудник.
На дату авансового отчета пересчитывайте и суточные для загранкомандировок, если выдали их в иностранной валюте. Для пересчета берите курс валюты Центробанка, который действовал в день, когда утвердили авансовый отчет (письмо Минфина России от 29.05.2017 № 03-15-06/32796).
Еще по теме:
- Командированные работники будут платить курортный сбор
- Коллеги путаются в расчетах по однодневным командировкам и обычным
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону