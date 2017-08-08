Утвердили 12 новых форм отчетности

Росстат утвердил новые формы статистической отчетности о ценах и финансах (приказ от 01.08.2017 № 509). Всего их 12.
Три новых годовых статотчета:
- № 12-Ф «Сведения об использовании денежных средств»;
- № 1-МБ «Сведения об исполнении бюджета муниципального образования (местного бюджета)»;
- № 1-ЦБ «Сведения о движении ценных бумаг и доходах по ним по институциональным секторам».
Два новых квартальных отчета:
- № 1-связь (тарифы) «Сведения о тарифах на услуги связи для юридических лиц»;
- № П-6 «Сведения о финансовых вложениях и обязательствах».
Пять месячных статистических форм:
- № 9-КС «Сведения о ценах на приобретенные основные строительные материалы, детали и конструкции»;
- № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
- № 1-СХ-цены «Сведения о ценах производителей сельскохозяйственной продукции»;
- № 1-ТАРИФ (труб) «Сведения о тарифах на перекачку (транспортировку) грузов трубопроводным транспортом»;
- № 1-цены производителей «Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг)».
Кроме того, введены новые статотчеты с периодичностью представления 1 раз в год:
- № 1-РЦ «Сведения о структуре розничной цены отдельных видов товаров» (для отчета за IV квартал 2017 года);
- № 2-РЦ «Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной торговли по продаже отдельных видов товаров» (для отчета за декабрь 2017 года).
Большинство форм, например, № 12-Ф, П-3 и П-6 обязаны сдавать все организации, за исключением малых. А вот формы 1-РЦ и 2-РЦ должны сдать все без исключения производители или продавцы товаров, перечисленных в этих формах.
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