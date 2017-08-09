При безналичных оплатах надо применять онлайн-ККТ

ФНС согласилась с Минфином, что применять онлайн-ККТ надо не только при расчетах наличными и картами, но и другими электронными средствами платежа — через банкомат, интернет-кошелек и т. д.
Такой вывод следует из писем ФНС России от 06.07.2017 № ЕД-3-20/4592@ и Минфина России от 28.04.2017 № 03-01-15/26324.
Если покупатель — физическое лицо, то пробивать чеки необходимо при расчетах любыми электронными средствами платежа, в том числе по платежам через банк: на его сайте или в отделении кредитной организации.
В случаях, когда покупатель — индивидуальный предприниматель или организация, применяйте онлайн-кассу, только если в расчетах участвует электронное средство платежа с предъявлением (п. 9 ст. 2 Закона № 54 ФЗ). Например, платежная карта.
Новое правило действует с 1 июля 2018 года.
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