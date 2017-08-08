Налоговики проверят все компьютеры в офисе

Верховный суд РФ разрешил инспекторам осматривать рабочие компьютеры сотрудников на выездной проверке (определение от 17 июля 2017 г. № 302-КГ17-8315).
Налоговики начали выездную проверку и пришли в офис с осмотром. Они проверили документы и предметы, которые были в помещении, а также ознакомились с программами на рабочих компьютерах. Компания решила, что у проверяющих нет таких прав, и обратились в суд. Но судьи поддержали налоговиков.
Суд указал, что в Налоговом кодексе нет списка, что именно можно осматривать. Значит, компьютеры не попадают под запрет. К тому же осмотр проводят, чтобы обнаружить и исследовать предметы, которые хранят информацию.
Для изучения данных налоговику недостаточно просто посмотреть на компьютер, его надо включить и проверить программное обеспечение. Так определяют:
- какие задачи выполняет техника;
- какие программные процессы есть в деятельности компании.
Таким образом, судьи пришли к выводу, что во время выездной проверки налоговики могут не только запросить копии необходимых документов, но и самостоятельно их поискать, например в компьютерах.
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