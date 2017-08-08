';

11758 августа

Налоговики проверят все компьютеры в офисе

Верховный суд РФ разрешил инспекторам осматривать рабочие компьютеры сотрудников на выездной проверке (определение от 17 июля 2017 г. № 302-КГ17-8315).

Налоговики начали выездную проверку и пришли в офис с осмотром. Они проверили документы и предметы, которые были в помещении, а также ознакомились с программами на рабочих компьютерах. Компания решила, что у проверяющих нет таких прав, и обратились в суд. Но судьи поддержали налоговиков.

Суд указал, что в Налоговом кодексе нет списка, что именно можно осматривать. Значит, компьютеры не попадают под запрет. К тому же осмотр проводят, чтобы обнаружить и исследовать предметы, которые хранят информацию. 

Для изучения данных налоговику недостаточно просто посмотреть на компьютер, его надо включить и проверить программное обеспечение. Так определяют:

  • какие задачи выполняет техника;
  • какие программные процессы есть в деятельности компании.

Таким образом, судьи пришли к выводу, что во время выездной проверки налоговики могут не только запросить копии необходимых документов, но и самостоятельно их поискать, например в компьютерах.

Еще по теме:


Приглашаю на обучение по экспресс-программе
«Изменения в расчете зарплаты и пособий
во втором полугодии 2017 года».

Исчерпывающие инструкции по всем изменениям и расчетам с сотрудниками и тесты для самопроверки.

цена со скидкой

Тема: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы