Продавать алкоголь на спецрежимах можно без ККТ

Чиновники разрешили не использовать ККТ до 1 июля 2018 года тем, кто торгует алкоголем и применяет вмененку или патент. Такие поправки внес Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 278-ФЗ.

Большинство компаний уже используют онлайн-кассы с 1 июля 2017 года. Но в законодательстве был и более ранний срок – 31 марта 2017 года. С этой даты применять кассы должны были продавцы алкоголя (п. 10 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ ). Причем эта обязанность не зависела от системы налогообложения, которую применяет продавец. Поэтому предпринимателям на ЕНВД и патенте пришлось покупать кассовые аппараты. И это несмотря на то, что по Закону о ККТ они должны использовать такую технику только с 1 июля 2018 года.

По мнению ВАС РФ закон об алкогольной продукции имеет преимущество перед Законом о ККТ. Поэтому чиновники внесли поправку, чтобы в законодательстве не было противоречий. По новым правилам продавцы алкоголя обязаны применять ККТ в соответствии с Федеральным законом от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ. Изменения действуют с 31 июля 2017 года.

Еще по теме: