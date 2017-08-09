Стандартный вычет на ребенка предоставляйте за каждый месяц налогового периода с доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13 процентов. Право на вычет сохраняйте за сотрудником-резидентом даже в тех месяцах, в которых у него не было таких доходов. Вычеты за эти месяцы накапливайте и суммируйте с вычетом, который положен сотруднику за месяц, в котором он вновь стал получать такие доходы.

Выплата дивидендов, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов, при определении базы для предоставления стандартных вычетов не учитывается. Поэтому вычеты за те месяцы, в которых сотрудник получал только дивиденды, предоставлять не нужно. Их тоже следует накапливать и прибавлять к вычету в том месяце, когда у сотрудника появятся другие доходы, облагаемые НДФЛ по 13-процентной ставке.

Если по окончании года из-за переноса вычетов у сотрудника образовалась переплата по НДФЛ, он может вернуть излишне удержанный у него налог. Для этого нужно написать заявление своему работодателю или обратиться напрямую в свою налоговую инспекцию.

Такой порядок действует только в пределах одного налогового периода. Если сотрудник не укладывается в этот срок, он потеряет право на стандартные вычеты за те месяцы, в которых у него не было доходов.

Смотрите в Системе Главбух пример расчета НДФЛ сотрудникам, которые в течение нескольких месяцев календарного года не получали доходов.

Чтобы посмотреть все материалы Системы Главбух, попробуйте бесплатный доступ на три дня

Подробнее о том, кому и в каком размере предоставлять вычет на ребенка, читайте в рекомендации.

Еще по теме:

Заявление на стандартный налоговый вычет на детей

Восемь правил для детских вычетов по НДФЛ-2017

Размер и условия для вычетов по НДФЛ

Какие бывают стандартные вычеты по НДФЛ

Какие документы нужны для стандартных вычетов по НДФЛ