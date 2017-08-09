';

1229 августа

Копии для налоговиков и фондов заверяйте по-разному

Налоговики и фонды предъявляют свои требования к копиям документов, которые представляют компании. Мы изучили их и приготовили памятку.

Посмотрите ее, чтобы не пришлось ничего переделывать или платить штраф за каждую забракованную копию.

Памятка: как сейчас заверять копии для налоговиков и фондов >>>

Советуем почитать:

Дорогой коллега, в августе «Главбух» стоит дешевле!
Успейте оформить подписку на журнал «Главбух» выгодно, осенью цены вырастут!


Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Распечатать счет

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Темы: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы