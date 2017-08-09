Копии для налоговиков и фондов заверяйте по-разному

Налоговики и фонды предъявляют свои требования к копиям документов, которые представляют компании. Мы изучили их и приготовили памятку.

Посмотрите ее, чтобы не пришлось ничего переделывать или платить штраф за каждую забракованную копию.

Памятка: как сейчас заверять копии для налоговиков и фондов >>>

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