Копии для налоговиков и фондов заверяйте по-разному

Налоговики и фонды предъявляют свои требования к копиям документов, которые представляют компании. Мы изучили их и приготовили памятку.
Посмотрите ее, чтобы не пришлось ничего переделывать или платить штраф за каждую забракованную копию.
Памятка: как сейчас заверять копии для налоговиков и фондов >>>
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