2239 августа

Как оформить отпуск с последующим увольнением

Работодатель вправе предоставить работнику отпуск с последующим увольнением. Трудовое законодательство этого не запрещает (ч. 2 ст. 127 ТК РФ).

Однако работодатель также вправе отклонить просьбу работника — не предоставлять отпуск, а только выплатить ему компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении (ч. 1 ст. 127 ТК РФ).

Как оформить документы для случая, когда работодатель готов дать сотруднику отпуск с последующим увольнением, читайте в статье «Отпуск с последующим увольнением».

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