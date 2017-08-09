Как оформлять УПД после 1 июля

Универсальный передаточный документ совмещает данные счета-фактуры и первички. А в счетах-фактурах с 1 июля 2017 года появился новый реквизит — строка 8 для идентификатора государственного контракта (постановление Правительства РФ от 25.05.2017 № 625). Поэтому добавьте строку 8 в счет-фактурную часть УПД после строки 7.

Как добавить новую строку? В бланке УПД уже есть строка 8 «Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)» — в ней приводят ссылку на договор. Эта строка относится к реквизитам первички.

Номера строк счета-фактуры и первички обозначены в УПД по-разному: первые в круглых скобках, вторые — в квадратных. Но если в бланке будет две строки 8, возможна путаница, несмотря на то, что номера 8 будут стоять в разных скобках. Поэтому можно перенумеровать строки в универсальном передаточном документе.

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