2299 августа

Роспотребнадзор надо уведомлять о новых видах деятельности

Правительство РФ планирует обновить перечень видов бизнеса, о которых следует информировать Роспотребнадзор по месту предполагаемого бизнеса (законопроект № 243883-7).

С 1 января 2018 года уведомление надо направить, если компания будет заниматься монтажом, демонтажом, обслуживанием и ремонтом лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов (кроме эскалаторов в метрополитенах).

Уведомление необходимо направлять до того, как компания начнет новый бизнес. Если не уведомить чиновников, компанию оштрафуют на 10 000 – 20 000 руб. (ч. 1 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ).

Подробнее о том, кто обязан уведомлять и каким способом, читайте в статье "Уведомление о начале предпринимательской деятельности".

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