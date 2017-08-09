Когда директор и бухгалтер станет невыездным из-за долгов

С 1 октября минимальная сумма долгов, при которой чиновники могут запретить выехать за границу, равна 30 000 руб. Запрет распространяется на долги по налогам и взносам, платежи за «коммуналку», долги контрагентам, штрафы ГИБДД.

А вот по долгам, которые связаны с алиментами, возмещением вреда здоровью, имущественным ущербом, будет действовать прежний норматив – 10 000 руб. (Федеральный закон от 26.07.2017 № 190-ФЗ).

Решение о запрете на выезд принимают суды и приставы. Узнать, ограничен ли выезд за границу, можно на сайте Федеральной службы судебных приставов в разделе «Бланк данных исполнительных производств».