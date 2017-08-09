2939 августа

Образец трехстороннего соглашения о переводе долга

Чтобы долг по оплате товаров покупатель перевел на другую организацию, поставщик  не должен против этого возражать. Этот факт нужно подтвердить письменно. Например, заключить в 2017 году трехстороннее соглашение о переводе долга.

В соглашении указывают:

  •  реквизиты договора и отгрузочных документов;
  • срок договора и момент оплаты;
  • размер задолженности, которую решили перевести на нового контрагента.

Подробности – в статье «Перевод долга между юридическими лицами».

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