Чтобы долг по оплате товаров покупатель перевел на другую организацию, поставщик не должен против этого возражать. Этот факт нужно подтвердить письменно. Например, заключить в 2017 году трехстороннее соглашение о переводе долга.
В соглашении указывают:
- реквизиты договора и отгрузочных документов;
- срок договора и момент оплаты;
- размер задолженности, которую решили перевести на нового контрагента.
Подробности – в статье «Перевод долга между юридическими лицами».
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