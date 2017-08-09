7739 августа

Сразу у двух банков и одной НКО отозвали лицензию

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух банков — челябинского «Резерва» и московского «Анелик РУ"» а также у НКО «Континент Финанс» из Москвы.

«Резерв" и "Анелик РУ" являются участниками системы страхования вкладов. Поэтому клиенты могут рассчитывать на компенсацию.

Страховое возмещение будет выплачено в размере 100% остатка средств на счете, но не более 1,4 млн. руб. Выплаты начнутся не позднее 23 августа 2017 года.

Дополнительную информацию о выплатах можно получить по бесплатному телефону 8-800-200-08-05.

Смотрите полный список банков, лишенных лицензии в 2017 году.

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