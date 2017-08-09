Работодателей обяжут индексировать зарплату

Законодатели решили обязать работодателей индексировать заработную плату сотрудников не реже раза в год. При этом минимальный размер индексации не может быть меньше размера индекса потребительских цен (законопроект № 1119655-6).

Индексировать не надо будет лишь зарплату сотрудников, которая превышает 10 прожиточных минимумов трудоспособного населения.

Порядок индексации необходимо будет прописать в локальных нормативных актах, например, в положении об оплате труда.

Напомним, сейчас коммерческие компании сами решают, насколько индексировать зарплаты сотрудникам (ст. 134 ТК РФ).

Советуем почитать: