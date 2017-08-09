Работодателей обяжут индексировать зарплату

Законодатели решили обязать работодателей индексировать заработную плату сотрудников не реже раза в год. При этом минимальный размер индексации не может быть меньше размера индекса потребительских цен (законопроект № 1119655-6).
Индексировать не надо будет лишь зарплату сотрудников, которая превышает 10 прожиточных минимумов трудоспособного населения.
Порядок индексации необходимо будет прописать в локальных нормативных актах, например, в положении об оплате труда.
Напомним, сейчас коммерческие компании сами решают, насколько индексировать зарплаты сотрудникам (ст. 134 ТК РФ).
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