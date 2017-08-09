Центробанк скорректировал порядок ведения кассовых операций. Поправки коснулись работы с подотчетниками (Указание от 19.06.2017 № 4416-У).

В работе с подотчетниками два изменения. Первое — выдать сотруднику деньги под отчет можно без заявления. Достаточно приказа или другого распорядительного документа. Второе — новый аванс разрешили перечислить, даже если подотчетник не отчитался по предыдущему.

Кроме того, Центробанк усовершенствовал порядок оформления кассовых документов. Сейчас компаниям разрешено оформлять в конце дня общий приходник на выручку. Когда изменения вступят в силу, на общую сумму можно будет выписать и расходник.

Квитанцию электронного приходника по просьбе человека, который внесет деньги в кассу, можно будет выслать на его электронную почту.

Поправки в кассовый порядок вступят в силу через 10 дней после публикации. Официально Указание № 4416 Центробанк опубликовал на своем сайте 8 августа.

Читайте также: