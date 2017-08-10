24610 августа

На какой запрос по 6-НДФЛ можно не отвечать

Если получили запрос по 6-НДФЛ, не торопитесь отвечать чиновникам. Посмотрите, как оформлен документ налоговиков, и не прошли ли сроки «камералки».

Чтобы проверить 6-НДФЛ и получить пояснения о нестыковках, у налоговых инспекторов есть три месяца. Срок считают со дня, следующего за тем, когда отчетность поступила в ИФНС (п. 2 ст. 88, п. 2, и 5 ст. 6.1 Налогового кодекса РФ).

Запрос о пояснениях, полученный позже срока, можно игнорировать. Также как и запросы без реквизитов компании и конкретной информации о выявленных противоречиях.

Подробности – в статье «6 НДФЛ за 3 квартал 2017 года – где скачать бланк и как его заполнить».

Сроки сдачи 6-НДФЛ за 2 квартал 2017 года

Пример заполнения 6-НДФЛ за 2 квартал 2017 года
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