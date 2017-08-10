10310 августа

До сих пор нет извещения, что 6-НДФЛ получен

Если компания не получила извещение, что 6-НДФЛ получен инспекторами, это не значит, что отчет не дошел. Чиновники пришлют квитанцию не позже 14 августа.

Извещение о сдаче отчетности ИФНС отправляет:

  • в течение двух рабочих дней – по обычным декларациям;
  • в течение десяти рабочих дней – по 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

Если сроки не прошли, не отправляйте отчет повторно. Иначе в базу налоговиков попадут оба расчета и цифры задвоятся.

Подробности – в статье «6-НДФЛ за 3 квартал 2017 года: сроки сдачи».

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