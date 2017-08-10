Проверьте, правильно ли вы заполняете 6-НДФЛ

В сентябре дата получения зарплаты выпадает на выходной день – на 30 сентября. Из-за этого крайний срок, в который налоговые агенты должны перечислить НДФЛ с дохода по Налоговому кодексу РФ, переносится на следующий ближайший рабочий день – 2 октября.

Перенос крайнего срока уплаты НДФЛ влияет на заполнение расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2017 года. Дело в том, что сентябрьскую зарплату бухгалтер не должен показывать во втором разделе расчета за этот период. А за ошибки в расчете налоговики штрафуют на 500 руб.

Мы подготовили статью «Как заполнить 6-НДФЛ за 3 квартал 2017 года (образец заполнения)». В ней найдете образец, памятку с построчным заполнением и примеры для отпускных и больничных, переходящей, задержанной и досрочной зарплаты, премий, суточных и детских пособий.