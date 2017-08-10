В платежке надо указывать новый реквизит

Организации в поле 110 платежного поручения теперь обязаны указывать код выплаты. Такие поправки в правила заполнения платежек внес Центробанк (Указание от 05.07.2017 № 4449-У).

Заполнять поле 110 будут компании, которые переводят бюджетные средства физическим лицам. В иных случаях заполнять поле 110 не нужно.

Оформляя платежку на перевод бюджетных средств, компании в поле 110 должны ставить цифру «1». Так банк определит, есть ли у владельца счета карта «Мир» и куда зачислить деньги.

Если карты «Мир» у получателя нет, то банк отразит сумму выплаты на счете для невыясненных платежей и не позднее следующего дня направит уведомление с предложением явиться за деньгами. Если в течение 10 дней физлицо не придет за деньгами или не попросит перевести деньги на другой счет, банк вернет деньги на счет компании.

Еще по теме: