40710 августа

На контроле у налоговиков путевой лист

ФНС поручила инспекциям взять на контроль путевые листы. И теперь проверяющие бракуют 50 процентов первички.

Проверьте в своих документах четыре реквизита. Ошибки в них опасны тем, что налоговики не примут расходы на топливо, командировку, зарплату водителя.

Опасные реквизиты в путевом листе мы привели  в статье "По каким путевым листам и чекам больше нельзя списать бензин".

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