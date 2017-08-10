Как облагать НДФЛ выплаты при увольнении

На выходное пособие в пределах трех заработков НДФЛ не начисляйте. Не важно, по какой причине увольняется работник (письмо Минфина России от 20.07.2017 № 03-04-05/46193).

Финансисты напомнили, что список необлагаемых НДФЛ выплат приведен в статье 217 Налогового кодекса РФ.

В пункте 3 этой статьи сказано, что выходные пособия при увольнении не облагаются НДФЛ только в части, которая не превышает трехкратный размер среднего месячного заработка. Или шестикратный размер, если организация расположена в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. С остальной суммы пособия нужно исчислить НДФЛ. Причина, из-за которой сотрудник уходит с работы, не важна.

Аналогичное правило следует применять при расчете страховых взносов в ФНС (письмо Минфина России от 17.023.2017 № 03-04-06/15529).

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