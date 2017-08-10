Минтруд опять отменяет старые правила учета рабочего времени

Минтруд разработал проект постановления Правительства РФ, которым отменяет нормативные акты СССР. Большинство норм не соответствуют трудовому законодательству. Но есть и такие, которые дублируют Трудовой кодекс РФ. Причем в кодексе правила более подробные.

Например, в списке старых актов есть абзац 2 пункта 3 постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 24 сентября 1929 г. Он разрешает устанавливать суммированный учет времени еженедельного отдыха. Его считают максимум за четыре рабочие недели. Это актуально для сотрудников, которые работают в две смены или больше. По норме еженедельный отдых составляет минимум 24 часа. Но за учетный период в среднем он не должен быть меньше 39 часов.

Правила про суммированный учет утверждены в статье 104 и 110 Трудового кодекса РФ. Компании вправе устанавливать работникам суммированный учет рабочего времени. А продолжительность еженедельного непрерывного отдыха составляет минимум 42 часа.

Среди отменяемых есть постановление про работу по совместительству. Но условия, при которых с работником можно заключать договор о совместительстве, а также правила для учета рабочего времени и отдыха, утверждены главой 44 Трудового кодекса. На нее и должны ориентироваться организации. По трудовому законодательству трудиться по совместительству работник может как в одной компании, так и у нескольких работодателей (ст. 282 ТК РФ). А зарплата зависит от того, сколько работы он успел сделать (ст. 285 ТК РФ).

Если проект примут, то недействующими признают семь советских актов, которые регулировали правила учета рабочего времени:

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 24 сентября 1929 г. «О реорганизации работы предприятий и учреждений, обслуживающих промышленные предприятия, переходящие на непрерывную производственную неделю, и занятых в них работников»; Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 24 сентября 1929 г. «Об утверждении постановления о рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю»; Абзац 2 пункта 3 и пункт 11 постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 24 сентября 1929 г. «О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю»; Постановление Экономического совета при Совете Народных Комиссаров СССР от 23 сентября 1938 г. № 692 «О типовых трудовых договорах с колхозниками по набору рабочих»; Постановление Совета Министров СССР от 23 мая 1957 г. № 566 «О порядке выплаты заработной платы рабочим за первую половину месяца»; Постановление Совета Министров СССР от 22 сентября 1988 г. № 1111 «О работе по совместительству»; Постановление Совета Министров СССР от 17 сентября 1990 г. № 939 «О порядке и условиях уведомления предприятий, учреждений и организаций, в которых граждане работают по совместительству, о месте основной работы этих граждан».

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