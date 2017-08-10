С 1 сентября налоговики могут закрыть 300 000 компаний

С 1 сентября налоговики получили право исключать из ЕГРЮЛ компании, по которым запись о недостоверности сведений числится более шести месяцев (ст. 2 Федерального закона от 28.12.2016 № 488-ФЗ). По данным ФНС, на 1 августа в ЕГРЮЛ есть записи о недостоверности сведений около 300 000 компаний.

Инспекторы могут сделать в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности данных об адресе компании, директоре или учредителе. Чаще всего налоговики выявляют недостоверные адреса. Недостоверные сведения налоговики находят разными способами. Например, инспекторы могут осмотреть офис.

Прежде чем делать отметки в ЕГРЮЛ, налоговики сообщат компании, что данные недостоверны. Они направят письмо о неверных данных компании, директору и учредителям. Если получили такое письмо, в течение 30 календарных дней актуализируйте данные в ЕГРЮЛ.

Советуем не игнорировать письмо инспекторов, даже если данные по факту верные. В этом случае в тот же срок сообщите налоговикам, что данные в ЕГРЮЛ достоверны.

Подробнее о том, как убрать отметку о недостоверности, можно ли вернуть закрытую фирму и чем опасна запись о недостоверности по контрагенту, читайте в статье «Налоговики могут закрыть 300 000 организаций — как сохранить компанию».