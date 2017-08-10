79810 августа

Пять ошибок, за которые штрафует трудовая инспекция

Трудовая инспекция рассказала,  за что штрафуют чаще всего. Таких нарушений пять (информационное сообщение ГИТ в Чеченской Республике от 08.08.2017).

Первое – книгу учета движения трудовых книжек работников не заверили подписью руководителя организации.

Второе – в трудовых договорах не прописали условие об обязательном соцстраховании работника.

Третье – работник не расписался на экземпляре трудового договора, который хранится у работодателя.

Четвертое – не изменили правила оплаты труда согласно требованиям статьи 136 ТК РФ.

Пятое – не утвердили форму расчетного листка.

О том, что при проверке трудинспекторы спросят по зарплате, читайте в статье «Новый проверочный лист для бухгалтеров по зарплате и удержаниям».

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