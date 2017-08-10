Размер больничного пособия зависит от страхового стажа сотрудника, то есть от того, сколько лет он проработал. Помимо работы по трудовому договору и госслужбы, в стаж так же включайте периоды военной и приравненной к ней службы. Такие виды службы перечислены в Законе от 12 февраля 1993 № 4468-1.

Как учитывать время военной службы при расчете страхового стажа, зависит от того, в каких периодах проходила военная служба: до 2007 года или после.

Время военной службы приходится на периоды до 1 января 2007 года

Такие периоды учитывайте для расчета страхового стажа в особом порядке. Для этого определите:

непрерывный стаж на 1 января 2007 года;

страховой стаж на 1 января 2007 года без учета периодов военной службы.

Затем сравните эти величины.

Если непрерывный больше страхового, то стаж для расчета больничного пособия рассчитайте так:



Страховой стаж для расчета больничного пособия = Непрерывный трудовой стаж на 01.01.2007 + Периоды времени, которые включают в страховой стаж после 01.01.2007

Когда непрерывный меньше страхового, стаж для больничного пособия рассчитывайте так:



Страховой стаж для расчета больничного пособия = Непрерывный трудовой стаж на 01.01.2007 без учета времени военной службы + Периоды военной службы + Периоды времени, которые включаются в страховой стаж после 01.01.2007

Как считать, если военная служба была после 1 января 2007 года

Какими документами подтвердить периоды военной службы

Смотрите в Системе Главбух нужно ли учитывать в страховом стаже для больничного:

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