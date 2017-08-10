Счета компаний опять под угрозой

Сайт журнала «Главбух» безопасен и не заражен вредоносными программами, как сообщает РосЕвроБанк. Вы можете просматривать новости и статьи, скачивать документы и образцы и не опасаться за деньги организации.

В последнее время мошенники нашли новые способы для кражи денег со счетов компаний. Они заражают популярные сайты специальной программой, которая и помогает воровать средства. РосЕвроБанк уже начал рассылать клиентам предупреждения со списком сайтов, которые опасно посещать.

В зону риска попадают организации, которые используют систему дистанционного банковского обслуживания. Бухгалтер сначала заходит на зараженный сайт, после чего на компьютер загружается вредоносная программа. Затем мошенники используют ее для хищения денег со счетов компании.

Сообщаем, что сайт журнала "Главбух" безопасен и представляет угрозы для ваших денег, хранящихся на банковских счетах.