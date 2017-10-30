Банк России снизил ставку рефинансирования - 2017. Новое значение — 8,25% вместо 8,5%. Ставка 8,25% применяется с 30 октября (информационное сообщение Центробанка от 27.10.2017). Поясним, на что повлияло изменение.

Пени. Уменьшился размер пеней за просрочку налогов и страховых взносов. Пени за первые 30 дней опоздания равны 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы недоимки. Начиная с 31-го дня просрочки компания обязана заплатить в бюджет пени в размере 1/150 ставки (ст. 75 НК РФ).

Компенсация за задержку зарплаты. Новое значение ключевой ставки учитывайте, если с опозданием выдали сотрудникам зарплату. Компенсация составляет не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от зарплаты за каждый день опоздания (ст. 236 ТК РФ).

Проценты. Ключевую ставку применяйте, когда требуете с инспекции проценты за несвоевременный возврат налога или незаконную блокировку счета. Налоговики обязаны заплатить проценты за каждый день просрочки или незаконной блокировки (п. 9.2 ст. 76 и п. 10 ст. 78 НК РФ).

НДФЛ. Для НДФЛ ставка имеет значение, когда сотрудник получает материальную выгоду (подп. 1 п. 2 ст. 212 НК РФ). Выгода возникает, если выдать сотруднику беспроцентный заем или под процент меньше 5,5% (8,25% х 2/3).

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