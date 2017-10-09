Роструд опубликовал списки компаний для проверки

Роструд утвердил список работодателей, которых отнесли к высокой степени риска (приказ от 14 июня 2017 г. № 350). От класса, который присвоили компании, зависит частота трудовых проверок.

Трудовые инспекции на проверках применяют риск-ориентированный подход. Всех работодателей делят на пять категорий в зависимости от вида деятельности (постановление Правительства РФ от 16 февраля 2017 г. № 197). И в зависимости от класса определяют, как часто приходить с ревизией.

Для компаний, которые попали в высокий класс риска, проверки будут проводить один раз в три года. В список попали крупные и значимые предприятия. Например, в Москве это РЖД, Почта России, Сбербанк, ЦБ и Газпром.

Полный список работодателей, которые попали в перечень, можно скачать по этой ссылке.

Если вы не согласны с классом, который Роструд присвоил компании, то подайте заявление об изменении присвоенной категории риска. Принимать и рассматривать такие обращения поручили Управлению проектной деятельности в сфере трудовых отношений

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