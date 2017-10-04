14074 октября

Срок внедрения онлайн-ККТ перенесут

На онлайн-кассы патент, вмененку и услуги населению переведут с 1 июля 2019 года. Такие поправки в статью 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ поступили на рассмотрение в Госдуму (законопроект № 273256-7).

Напомним, действующее законодательство предусматривает, что с 1 июля 2018 года на онлайн-кассы обязаны перейти:

  • индивидуальные предприниматели на патенте;
  • организации и ИП, которые платят ЕНВД;
  • организации и ИП, выполняющие работы, оказывающие услуги населению;
  • организации и ИП, которые ведут торговлю с использованием торговых автоматов.

Однако, по мнению депутатов, эта категория налогоплательщиков пока не готова к переходу на онлайн-кассы. Поэтому они предлагают отсрочить внедрение онлайн-ККТ на год.

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