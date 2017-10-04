Как рассчитать выплату сотруднику при его увольнении

Работодатель должен произвести с сотрудником при его увольнении по собственному желанию окончательный расчет в день увольнения. Если нарушить это правило, то компанию ждет штраф до 50 000 руб., а директора до 20 000 руб. Штраф возможен и если неправильно посчитать итоговую сумму.
Компания должна выплатить работнику:
- зарплату и премию, начисленную за отработанный период;
- компенсацию за неиспользованный отпуск;
- иные компенсации, которые предусмотрены законом, трудовым или коллективным договором, локальным нормативным актом или соглашением о расторжении трудового договора.
Проверить, все ли выплаты вы перечисляете сотрудникам при увольнении и правильно ли их считаете, можно по нашей статье «Расчет и выплаты при увольнении по собственному желанию».
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